Nowa nitka wiaduktu przy Al. Zjednoczenia użytkowana jest od kilkunastu dni. Zdaniem Roberta Górskiego, radnego miejskiego klubu Zielonej Razem inwestycja ma kilka niedociągnięć.

Górski dziwi się, że obiekt przeszedł odbiory budowlane. Radny znany w mieście także jako szef stowarzyszenia „Rowerem do przodu” punktował na naszej antenie niedawno zakończoną inwestycję.

Na całej długości wystają gwinty śrub, które są ostre i powinny zostać zabezpieczone. To nie jest nic trudnego. Mam też wątpliwości co do równości nawierzchni. Pamiętam, że przy Rowerostradzie “Zielona Strzała” też wykonawca zarzekał się, że wszystko jest dobrze, ale w końcu zrobiono pomiary wiaduktu i kładki. Skończyło się tak, że zamknięto ten odcinek i robiono poprawki. Myślę, że tu historia może się powtórzyć, o ile będzie dobra wola urzędu miasta.