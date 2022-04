Jakie powinny być cele lubuskiej Platformy Obywatelskiej w najbliższej przyszłości? O celach opozycyjnej partii w kraju rozmawialiśmy dziś z szefem lubuskich struktur PO, posłem Waldemarem Sługockim.

Za nami bowiem rada partii w regionie. Gość „Rozmowy na 96 FM” opowiadał nam o planach. A te związane są między innymi z wyborami i walką o zwycięstwo…

To jest oczywiste, dlatego funkcjonują partie polityczne. Chcemy przekonywać do naszego programu, do tego co robimy, i przedstawiania PO jako grupy ludzi leży interes Ziemi Lubuskiej oraz interes państwa polskiego.