W niedzielę 4 czerwca będzie przypadała 34 już rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Z okazji rocznicy w Warszawie odbędzie się ogromny marsz. Do manifestacji, przy okazji rocznicy, zachęca Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele. I jak się okazuje – chętnych do wyjazdu do stolicy nie brakuje.

Wśród uczestników marszu będą także Lubuszanie. Tylko z naszego regionu do Warszawy pojedzie 14 autokarów wypełnionych mieszkańcami naszego regionu. Mówi Katarzyna Osos, posłanka PO.

Wielu mieszkańców chce tam być. Wyrazić swój sprzeciw, pokazać, że mają dość. Drożyzny, inflacji. Ludzie nie chcą już być obojętni. PiS ich wkurzył.

Jak podkreśla Osos – podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy Lex Tusk tylko spotęgowało zainteresowanie Polaków marszem w Warszawie i niechęć do obecnej władzy.