– Nie jest dobrze. Wręcz, jest dramatycznie! – pisano w ubiegłym tygodniu na stronie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Lecznica informowała na Facebooku o zajęciu wszystkich łózek dedykowanych pacjentom z koronawirusem.

Dziś w porannej rozmowie pytaliśmy o tę sytuację Marka Działoszyńskiego. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego był gościem Kai Rostkowskiej w audycji Rozmowa na 96 FM.

Kilka chwil temu kończył obradowanie wewnętrzy sztab kryzysowy szpitala. Jakie tam zapadły ustalenia?

Musimy zweryfikować posiadaną ilość personelu medycznego, na teraz mamy informacje, że ok. 30 osób jest albo dodatnich, albo jest objętych kwarantanną. To powoduje, że musimy się przeorganizować na kilku oddziałach. Newralgicznym oddziałem i dziedziną, która ma wpływ na wszystko, co się dzieje w szpitalu, to są anestezjolodzy. Tu ponieśliśmy jakieś czasowe straty.