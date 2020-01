O sobie mówi, że od 8 lat jest w nieustannej podróży. Podróży w różne zakątki świata. Mariusz Malinowski, to absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, który na koncie ma m.in. udaną studencką wyprawę wysłużonym samochodem dookoła świata.

Tzw. „Ogórek” zawiózł Malinowskiego i przyjaciół w różne miejsca, ale nie do Sajgonu. W Wietnamie podróżnik był w ubiegłym roku. Mówiąc „niezły Sajgon” mamy na myśli chaos i bałagan. Życie, z którym spotkał się tam Malinowski właśnie takie jest.