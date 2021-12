Nie był za, nie był przeciw, wstrzymał się od głosu. Mowa o Tomaszu Nesterowiczu. Radny Nowej Lewicy był gościem programu „Rozmowy na 96 FM”.

Rozmawialiśmy głównie o wtorkowej sesji budżetowej. Budżet przeszedł dzięki głosom radnych Zielonej Razem i PIS-u Nesterowicz wstrzymał się od głosu, nawet specjalnie nie był aktywny podczas sesji. Dlaczego? – Wszystkie karty rozdane zostały wcześniej – mówił Nesterowicz:

Nie miało, to większego wpływu na głosowanie, bo układ jest jaki jest. Nawet gdyby budżet był beznadziejny, i tak zostałby przegłosowany, co w zasadzie się zadziało.

Naszego gościa pytaliśmy o to, co w budżecie mu się nie podobało i jaki to jest budżet.

Moje zaufanie do budżetu zmalało po zdarzeniach z tego roku. Pan prezydent bez problemu ściągnął kilka milionów złotych z zaplanowanych inwestycji i przeznaczył na akcje dla klubów sportowych. Są tam inwestycje, które można określić śmiało mianem skarbonek.

Tomasza Nesterowicza zapytaliśmy również o zdanie w sprawie Obwodnicy Południowej. Radny od długiego czasu jest przeciwnikiem tej inwestycji.