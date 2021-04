W Niedzielę Wielkanocną, 4 kwietnia inauguracja żużlowej PGE Ekstraligi. Odliczamy już dni i godziny do pierwszego meczu żużlowców Falubazu. Zielonogórzanie sezon otworzą na Motoarenie meczem z beniaminkiem, eWinner Apatorem.

Gościem dzisiejszej porannej Rozmowy na 96 FM był trener torunian Tomasz Bajerski. Mecz jego zespołu z naszym, już na samym początku traktowany jest jako bardzo ważny z punktu widzenia ekspertów, którzy typu obie ekipy, a także drużynę z Grudziądza jako te, zmuszone do walki pozostanie w elicie. Co na to Bajerski?

Ja bym chciał i sobie życzył – wam, nam i im, żebyśmy nie byli w tym kotle. Dla mnie najważniejsza jest moja drużyna, liczy się to, co my osiągniemy w Toruniu. Nikomu źle nie życzę, szanuję każdego rywala.

Menedżera „Aniołów” pytamy też o ocenę siły drużyny zielonogórskiej.

Osobiście oceniam bardzo dobrze. Jest to mocna drużyna, która ma dobrych, wartościowych i doświadczonych zawodników. Piotr Protasiewicz, Matej Žagar, do tego Max Fricke, który potrafi świetnie jeździć, wygrywać Grand Prix, zresztą w Toruniu. Do tego dochodzi Patryk Dudek, który zmienił tunera i robi silniki, można powiedzieć, za miedzą u naszego Rysia Kowalskiego. Będzie to bardzo mocna drużyna.

Patryk Dudek niedawno przeszedł zakażenie koronawirusem. Duzers wrócił już na tor. Wystąpił już nawet w sparingu z Fogo Unią Leszno, z bardzo dobrym skutkiem. Z koronawirusem borykali się w ostatnim czasie także przedstawiciele Apatora. Zakażeni byli bracia Chris i Jack Holder, junior Kamil Marciniec, a także jeden z mechaników. Jak sytuacja zdrowotna kilka dni przed inauguracją?

Mamy w Toruniu takiego pana, który bardzo fascynuje się badaniami. Podczas tego pierwszego badania wszyscy zostali dogłębnie przebadani. Wyszło, że bracia Holderowie mają końcówkę zakażenia, co nas bardzo ucieszyło. Marciniec i mechanik mieli początek. Można powiedzieć, że bracia Holderowie będą na pewno gotowi na Zieloną Górę.

Cała Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl. Przypomnijmy niedzielny mecz Falubazu w Toruniu o 16:30.