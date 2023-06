– To nie był masz aktywu partyjnego, tylko normalnych Polaków – tak komentuje wczorajsze wydarzenia w Warszawie Tomasz Nesterowicz. Radny miejski Nowej Lewicy był gościem Rozmowy na 96 FM.

Jego ugrupowanie też było obecne przy okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Nesterowicz uważa, że to nie politycy, a zwykli ludzie nadali ton wydarzeniom w stolicy.

To był marsz Polaków. Mówienie o tym, że to marsz ugrupowań nie oddaje rzeczywistości i ją spłyca. Zgromadzenie się w jednym miejscu i w jednym czasie pół miliona Polaków, to wydarzenie bez precedensu w historii powojennej naszego kraju. Te pół miliona to nie są ludzie z legitymacjami partyjnymi.