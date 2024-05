– Prace są już na ostatniej prostej – mówi Honorata Górna, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, która była gościem dzisiejszej Rozmowy na 96 FM.

Przy ul. Dzikiej 6 dobiegają końca prace w ramach drugiego etapu inwestycji. Budowa zaczęła się w 2020 roku.

Szczęśliwie ukończony pierwszy i drugi etap. To już daje możliwość przeniesienia się do nowego obiektu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe segmentu edukacji artystycznej. W tej nowej bryle budynku są dwa segmenty. Kończymy ten segment związany z edukacją artystyczną i możemy się przenosić do nowego obiektu. Czeka nas wielka przeprowadzka.

Plan zakłada, że 1 września zajęcia będą prowadzone już w nowym budynku. Nowa infrastruktura to także zmiany organizacyjne. Placówka będzie Zespołem Szkół Muzycznych.

Muzyk potrzebuje czasu na doskonalenie warsztatu. Dzieci i młodzież, które od rana są w szkołach, a popołudniami biegną do szkoły muzycznej, z której wychodzą często o 20:00, to było już karkołomne zadanie. Pojawił się pomysł, żeby to uporządkować. 12 marca minister kultury wydał zarządzenie o powołaniu Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze.

Oznacza to, że Państwowa Szkoła Muzyczna włączy do swojej struktury Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Zespół szkół będzie liczył w sumie cztery szkoły muzyczne. Ma to stworzyć uczniom szerszą paletę możliwości edukacji artystycznej. Więcej w całej Rozmowie na 96 FM. Ta do zobaczenia na wZielonej.pl.