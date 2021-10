Fenomenalny sukces studentów kierunku lekarskiego to jeden z tematów poniedziałkowej „Rozmowy na 96 FM”. Gościem audycji była profesor Agnieszka Ziółkowska, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kilkanaście dni temu nasi studenci okazali się najlepsi podczas państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Czy taki wynik zaskakuje?

Wierzyliśmy w naszych studentów, a w zasadzie absolwentów. Bo zdawali ten egzamin już jako młodzi lekarze. Jest to dla nas powód do ogromnego zadowolenia i dumy. Z nich. Jest to dla nas ogromna satysfakcja i wskazówka, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze.