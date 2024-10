Podczas sesji Rady Miasta radni ustanowili opłatę za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 1,5 tys. zł. Wiceprezydent Marek Kamiński twierdzi, że podwyżka jest pozorna, , a jej całość zostanie pokryta z rządowego programu „Aktywnie w żłobku”. W tej sprawie nie wszyscy radni podzielają to zdanie. W “Rozmowie na 96FM” dopytywaliśmy czy zielonogórzanie stracą na tej decyzji.

Radni ustalili, że całość dodatku państwowego będzie bezpośrednio pokrywała opłaty. Radosław Brodzik radny KO uważa, że mieszkańcy korzystający z usług żłobków na tym nie tracą.

To było dobrze wytłumaczone. 1500 złotych bezpośrednio wędruje do żłobka, nie na konto rodzica i zasila ten ważny aspekt budżetu, którym jest edukacja. Edukacja bardzo dużo nas kosztuje, jest bardzo ważna i to jest wsparcie rządu w tym zakresie

Temat wywołał burzę wśród mieszkańców choć Urząd Miasta starał się wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tej sprawie.

Punktu widzenia radnego Koalicji Obywatelskiej nie podziela Grzegorz Maćkowiak z PiS, która uważa, że rodzicom odbiera się w ten sposób możliwość rozdysponowania zasiłku na inne potrzeby.

Platforma rzekomo coś dała, czyli dała 1500 złotych do jednej kieszeni, z drugiej kieszeni to wyciągnęła rodzicom i przerzuciła to do systemu żłobkowego, ale suma sumarum nie wszyscy otrzymają to 1500 złotych