– Przepisy pozwalają już na sesję na odległość, technicznie też jesteśmy gotowi – zapowiada Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta, radny Prawa i Sprawiedliwości.

Czy zdalna sesja odbędzie się w tym miesiącu? To pytanie zadaliśmy w Rozmowie na 96 FM. W marcu, z uwagi na epidemię koronawirusa, radni się nie spotkali.

Przepisy, które dotyczą tarczy antykryzysowej, umożliwiają w tej chwili prowadzenie sesji na odległość. Stąd oczywiście od kwietnia taka sesja może się odbyć. W sytuacji, kiedy będą jakieś nadzwyczajne uchwały, w trybie pilnym do podjęcia, to w każdej chwili jesteśmy gotowi do przeprowadzenia takiej sesji.