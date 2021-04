Jak wygląda obecna sytuacja w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem? To pytanie, które zadaliśmy w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM Markowi Działoszyńskiemu, prezesowi lecznicy.

W całym kraju obserwuje się ostatnio spadek liczby zakażeń. Czy podobnie jest w szpitalu tymczasowym i jak obecnie wygląda praca w tej placówce? – Obecnie mamy trochę ponad 150 pacjentów – mówił gość porannej rozmowy.

Sytuacja jest dynamiczna, bo ciągle trwają przyjęcia i wypisy. Ten spadek jest i nawet jest dość mocno odczuwalny, aczkolwiek mocno obłożony jest Szpitalny Oddział Ratunkowy i OIOM w szpitalu tymczasowym. Tam mamy 34 pacjentów i to są pacjenci na respiratorach. W oddziale zakaźnym 20 pacjentów i w oddziale obserwacyjno-zakaźnym utworzonym, by zwiększyć ilość łóżek tlenowych, też mamy tam 20 pacjentów.

Działoszyński pytany o to, czy to okazja i powody do optymizmu stwierdził, że to raczej chwila wytchnienia dla personelu. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego podkreślił, że w ostatnim czasie w szpitalu tymczasowym pojawiały się coraz młodsze osoby.

Może to świadczyć np. o tym, że działają już szczepionki. Najstarsi, którzy byli szczepieni najpierw mają mniejszą zachorowalność. Średnia wieku pacjentów na szpitalnym OIOM-ie to jest 55 lat, ale zdarzają się młodsze osoby. Najmłodsza ma 34 lata.

Od początku w zielonogórskim szpitalu pomocy udzielono 3416 osobom z COVID-19.