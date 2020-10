– To trudny czas, w którym trzeba podejmować odważne decyzje – mówił o dyrektorach placówek oświatowych Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miasta. Przypomnijmy, że dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela.

Skorulski na naszej antenie składał życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz dziękował za pracę, zwłaszcza teraz, w dobie epidemii koronawirusa.

Mieliśmy pełną świadomość, rozpoczynając pracę 1 września, że to będzie trudny i szczególny rok. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim dyrektorom za sprawność organizacyjną, jaką wykazują i za to, w jaki sposób reagują na wszystkie przypadki związane z tym trudnym czasem, a te przypadki zdarzają się każdego dnia. To trudny czas, w którym trzeba podejmować odważne decyzje.