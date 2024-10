– Wierzymy, że wszystkie podjęte działania i trwając procedury pozwolą nam stworzyć SKALT zgodnie z założeniami do 2029 roku – mówił Tomasz Winiecki prezes Lubuskiego Trójmiasta odpowiedzialny za projekt kolei aglomeracyjnej. Wracamy do tematu sieci komunikacyjnej na obszarze o powierzchni 11. miasta w kraju.

Codzienne dojeżdżanie komunikacją publiczną do pracy z różnych zakątków Lubuskiego Trójmiasta to cel tworzenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. Czyli rezygnacja z dojazdu na miejsce pracy samochodem. Ma się opłacić i dać korzyści dla środowiska.

Krok po kroku zbliżamy się do złożenia projektu. Wierzymy w to, że projekt znajdzie akceptację w CUPT i w 2029 ruszymy z koleją w aglomeracji Lubuskiego Trójmiasta

Przypomnijmy projekt ma pochłonąć 300 milionów złotych. W Lubuskim Trójmieście ma objąć utworzenie lub wyremontowanie łącznie 22 przystanków i centrum przesiadkowego. – Gdyby połączyć Zieloną Górę, Nową Sól i Sulechów to ten obszar pod względem powierzchni byłby 11. miastem Polsce – powiedział Winiecki.

Lubuskie Trójmiasto to jest 240 tysięcy ludzi. Gdyby popatrzeć na to jako jeden organizm miejski to byłoby to po Gdyni 11. miasto w Polsce. Bardzo ładnie można rozszerzyć rynek pracy tzn ktoś kto mieszka w Nowej Soli może pracować w Zielonej Górze czy Sulechowie lub na odwrót. Czas dojazdu byłby daleko niższy w porównaniu z przemieszczeniem się np. z Mokotowa na Bemowo w Warszawie