Co dalej z “Medykiem”? Czy szkoła, która obchodzi 60 lat, będzie przeniesiona do Sulechowa? To od kilku dni jeden z najgłośniejszych tematów w naszym mieście. O tym dziś rozmawialiśmy z Sebastianem Ciemnoczołowskim.

Na co dzień radny wojewódzki i specjalista ds. rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Ciemnoczolowski przekonywał, że szpital się rozwija i potrzebuje miejsca. Nie chodzi tu tylko o administrację. Medyk – zdaniem naszego gościa – byłby idealny.

Żeby ten cały szpital mógł funkcjonować, potrzeba ponad 200 osób, które go obsługują. Sam szpital to jest 1800 osób plus wielkie podmioty zewnętrzne, które ten szpital obsługują. W dobie pandemii ratują zdrowie i życie mieszkańców, ale nie tylko w dobie pandemii. Doczekaliśmy się jednostki godnej. Dziś osoby, które obsługują szpital stanęły w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.

Pracownicy „Medyka” mieliby pracować w Sulechowie. Szkoła na pewno nie byłaby zlikwidowana – dodaje nasz gość wspominając, że w grę wchodziły inne lokalizacje w Zielonej Górze, na które nie chciała się zgodzić dyrekcja „Medyka”.

Dojazdy zostaną zrekompensowane z nawiązką, ale ta propozycja została odrzucona. Jedyną barierą jest odległość: 15 kilometrów na trasie S3 i dziesięć minut drogi. Nauczyciele patrzą na swój interes, ale trzeba też patrzeć na interes słuchaczy i warunków, jakie mogliby mieć. Poza tym Sulechów utrzymuje dalej wspaniała bazę lokalową, która teraz świeci pustkami.

Dodajmy, że jutro o 9.30 gościem “Rozmowy na 96 FM” będzie dyrektor “Medyka” Jarosław Marcinkowski.