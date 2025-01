– Zwracam uwagę zielonogórzan na most w Pomorsku – mówił w Rozmowie na 96 FM Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego w temacie najważniejszych inwestycji regionu, które dotyczą mieszkańców naszego miasta.

Największe liczby pochłoną jak zawsze inwestycje drogowe. Most w Pomorsku wicemarszałek określa mianem kluczowej inwestycji.

My tam mamy zabezpieczone 92,5 mln zł i to jest nasza największa pozycja w budżecie województwa. Jest to powiązane z odcinkami dróg, które poprowadzą w kierunku Sulechowa i Zielonej Góry. Na pewno to też odciąży Trasę Północną.