Jak wyglądają starania o bycie rodziną zastępczą? Jakie są rodzaje pieczy zastępczej i czy to wstęp do adopcji? Takie m.in. pytania padły w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM.

Gościem Mateusza Kasperczyka była Agnieszka Nowakowska, kierownik do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze. W porannej rozmowie Radia Index mówiła m.in. o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać rodziną zastępcza.

Nasz gość zaznaczył też, że rodzina zastępcza nie jest tym samym, co adopcja.

Najczęściej w rodzinach zastępczych – zawodowych, przebywają dzieci, które oczekują na adopcję. Rodzina zastępcza, jak sama nazwa wskazuje jest w zastępstwie za coś. Jest zastępstwem na to, żeby powrócić do rodziców, bo to jest główny cel. Jeżeli to się nie uda i rodzice stracą władzę rodzicielską, to nasze działania skupiają się na tym, żeby dzieci mogły pójść do adopcji.