Zielonogórski MOSIR po ponad dwóch miesiącach od agresji Rosji na Ukrainę, jak wygląda życie uchodźców zza naszej wschodniej granicy?

O tym dziś rozmawialiśmy z Robertem Jagiełowiczem. Dyrektor MOSiR-u był gościem „Rozmowy na 96 FM”. A pytany był przez nas o uchodźców.

To jest tak ruchoma liczba 120-150 osób. 1/3 z tego to dzieci, reszta to dorośli. To jest stabilna grupa. Marginalnie ktoś wyjeżdża lub przyjeżdża. Wszyscy czekają czy na to zakończenie wojny czy też zadomowili się w tym miejscu mimo, że warunki są mniej komfortowe niż na przykład w pensjonatach.