40 lat minęło, jak jeden dzień – można by rzec. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze obchodzi jubileusz 40-lecia. W miniony weekend odbyła się uroczysta gala, a dziś o tym, co słychać w MOSIR-ze rozmawialiśmy z Robertem Jagiełowiczem.

Dyrektor ośrodka był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Pytaliśmy o najbliższe plany. A te związane są z dużą imprezą, planowaną przez miasto 25 czerwca. To oczywiście festyn „Czas na sport”.

Festyn jest powiązany z bieganiem, na 5 i 10 kilometrów, plus biegi dla dzieci, Do tego różne atrakcje, warto się pojawić na parkingu CRS. We wrześniu chcemy zrobić akcje z klubami, które się poruszają po naszym terenie. To będą takie igrzyska, by każdy klub czy stowarzyszenie mogły pokazać, czym się zajmują.