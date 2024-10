W “Rozmowie na 96FM” rozmawialiśmy o stanie regionalnej gospodarki i wpływu inflacji na działalność przedsiębiorców. – Stan lubuskiej gospodarki to obecnie krajobraz zawiedzionych nadziei – powiedział w naszym studiu Jarosław Nieradka wiceprzewodniczący OPZL, komentując niespełnione jak dotąd obietnice nowego rządu.

Na co najbardziej ze strony nowej władzy liczyli lubuscy przedsiębiorcy? Przede wszystkim na zmiany wysokości składki zdrowotnej. – Przedsiębiorcy nie wyjdą na ulicę i nie będą palić opon, ale zastanawiamy się ile jeszcze będziemy musieli znieść bo koszty rosną – dodał Nieradka.

Rok od wyborów nie zostały do tej pory spełnione takie podstawowe punkty programowe. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców to tutaj podstawowym problem jest składka zdrowotna. Obliczanie składki zdrowotnej jako dodatkowe 9% jest to nic innego jak tylko podatek