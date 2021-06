– Sprawozdanie finansowe i absolutorium – tu byliśmy za, ale przy wotum wstrzymaliśmy się, bo nierozstrzygnięty jest temat finansowania koszykówki – mówi Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, radny miejski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o wczorajszej sesji

Przedstawiciele PiS-u w ratuszu przychylili się tym głosowaniem do prośby posła Jerzego Materny. O głosowaniu, a także potrzebie finansowania koszykarskiego klubu Enea Zastal BC Zielona Góra mówił w porannej Rozmowie na 96 FM Piotr Barczak.

Dla nas był jeden właściwy argument – najważniejszy. Chodzi o kwestię trudnych rozmów i wciąż niedogadania się w kwestii dofinansowania klubu sportowego koszykówki. Jerzy Materna mocno zabiegał o to, żeby klub PiS wstrzymał się w tym głosowaniu. To przeważyło. My stoimy po stronie koszykówki.