– Rada Dzielnicy wyczerpała swoją formułę i zostanie zamieniona na Radę Sołtysów – oznajmił niedawno prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Taki głos wybrzmiał ponownie na wczorajszej sesji rady miasta. Jakie są powody takiej zmiany?

Na naszej antenie tłumaczył Radosław Brodzik radny Koalicji Obywatelskiej.

Zarówno prezydent jak i radni wyraźnie zaznaczyli, że szalenie ważny dla nich jest głos rady Nowej Dzielnicy, ale opierają to o trochę inną formułę. Chcielibyśmy ograniczyć wydatki, a Rada Dzielnicy sporo nas kosztowała. Pojawiały się zarzuty, że Rada Dzielnicy to tylko twór, za który płacimy, a on nic nie może. Nie do końca się z tym zgodzę i trzeba podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w pracę tej rady