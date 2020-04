– Nie widzę powodu, żeby Polska nie mogła zrobić tego w innym czasie – mówi o przeprowadzeniu wyborów Robert Dowhan. Senator Platformy Obywatelskiej był gościem Rozmowy na 96 FM, w której podkreślał, że jego stosunek do wyborów prezydenckich, planowanych na 10 maja, jest negatywny.

Na naszej antenie przyznał, że jeżeli wybory korespondencyjne dojdą do skutku, nie zamierza wziąć w nich udziału.

Senator uważa, że wybory raczej odbędą się w majowym terminie.

Jeżeli patrzeć na to, co się dzieje i jak Prawo i Sprawiedliwość idzie do przodu i w każdej sytuacji znajdują sposób, żeby one się odbyły, to raczej jestem bardzo umiarkowanym optymistą. Nie liczę na rozsądek posłom, którzy mogliby sprzeciwić się rozkazom idącym z góry. Chyba został już tylko cień nadziei.