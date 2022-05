– Idąc dwoma blokami mamy większe szanse na zwycięstwo z PiS-em – uważa Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rozważany jest wspólny start z ugrupowaniem Szymona Hołowni Polska 2050. Dąbrowski mówił o tym w porannej Rozmowie na 96 FM.

Myślimy o wspólnym sojuszu. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że w jednym bloku nie pójdziemy do wyborów, bo to się nie sprawdziło w wyborach do europarlamentu. Tworzymy drugie centrum i w ten sposób wydaje mi się, że wygramy te wybory z PiS-em.

Ludowcy twierdzą, że dwa opozycyjne bloki idące do wyborów są w stanie wygrać z obecną partią rządzącą. PSL nie wyobraża sobie znaleźć się na jednej liście z Lewicą.

Kierunek, w którym podążamy to jest ten, który wskazują nam też wyborcy. W trakcie spotkań wsłuchujemy się w to, co mówią do nas lubuszanie. Opieramy swoje decyzje później na wnioskach płynących z tych rozmów.