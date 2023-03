Działalność naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego oceniona bardzo wysoko. O tym już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Dziś temat rozwinęliśmy w Rozmowie na 96 FM. Gościem był prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą naszej uczelni.

Ostatnia ocena działalności naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego za lata 2017-21 daje pełnię praw akademickich we wszystkich, 23 dyscyplinach naukowych. – Wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania – mówił w Radiu Index prof. Mrugalski.

Myśmy nie sądzili, że uzyskamy tak dobry wynik we wszystkich dyscyplinach. Mamy 13 kategorii B+ i 10 kategorii A. W poprzednim okresie mieliśmy 10 kategorii B i jedną A. Jeżeli możemy doktoryzować, habilitować, to możemy budować nasze kadry. To był nasz główny cel, który postawiliśmy sobie, przygotowując się do tego momentu.