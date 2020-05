– Wiemy nie od dzisiaj, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, skutkuje jakością instytucji politycznych – mówił przed chwilą w Rozmowie na 96 FM prof. Łukasz Młyńczyk.

Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego komentował na naszej antenie ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Prof. Młyńczyk przyznał na naszej antenie, że głównym aktorem tej sceny nadal jest Jarosław Kaczyński, który zdaniem politologa jest też głównym winowajcą wyborczego zamieszania.

Niektórzy oczywiście mówią, że co do tego, iż Jarosław Kaczyński nie ma żadnej wątpliwości. Można też spotkać się z taką opinią, że Gowin się postawił i coś ugrał, że teraz od niego dużo zależy. Do tej pory było tak, że Jarosław Gowin zmieniał zdanie, ale było też tak, że Jarosław Kaczyński, nawet jeśli szedł na jakieś ustępstwa, to w konsekwencji i tak doprowadzał do sytuacji, której sobie życzył.