Co oznacza wojna na Ukrainie? I czy mamy się prawo bać o nasze bezpieczeństwo? Dziś o wojnie za wschodnią granicą naszego kraju rozmawialiśmy z profesorem Jarosławem Macałą, politologiem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Gościa „Rozmowy na 96 FM” pytaliśmy o to, dlaczego Rosja zdecydowała się na agresję? – Rosja chce odbudować imperium – mówił nasz gość.

Nasz gość dodaje, że Polska jest teraz bezpieczna, ale sporo się u nas zmieni.

Na razie jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO i Unii Europejskiej. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje kilka rzeczy, które myślę, że Polacy powinni odebrać jako lekcję. Będziemy państwem frontowym więc będziemy musieli bardzo dużo zainwestować we własne bezpieczeństwo.