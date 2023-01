– Nie zapowiada się, żeby zima odeszła – mówi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. W Rozmowie na 96 FM mówiliśmy m.in. o przygotowaniach do kolejnych zimowych dni, a te przed nami.

Prezes ZGK mówił, że tylko w grudniu zużyto 1/3 zapasów soli drogowej.

Dokupiliśmy w ostatnich tygodniach zeszłego roku zapasy soli i jesteśmy przygotowani już do końca zimy. To będą zaskakujące dni, ale dla nas przewidywalnych. My o zapowiedziach meteorologicznych staramy się wiedzieć trochę wcześniej i dzięki temu zaplanować ludzi, sprzęty, pracę i zasoby.