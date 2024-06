Zarząd Szpitala Uniwersyteckiego otrzymał absolutorium z wykonywanych obowiązków w minionym roku. Oznacza to, że skład zarządu pozostaje bez zmian, a na jego czele nadal pozostanie Marek Działoszyński.

Prezes lecznicy, który był gościem Rozmowy na 96 FM poinformował, że poprzedni rok Szpital Uniwersytecki zakończył z pół milionowym zyskiem.

Też udało się popłacić wszystkie bieżące zobowiązania. Jesteśmy na dobrej prostej, żeby trwający rok realizować na co najmniej tak dobrym poziomie. Prowadzimy bardzo planową działalność, staramy się monitorować to wszystko, co dzieje się w szpitalu. Zarząd wyznacza oddziałom pewne parametry finansowe, które są do spełnienia.