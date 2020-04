170 pacjentów było hospitalizowanych na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w ciągu ostatniego miesiąca – przekazał w Rozmowie na 96 FM Marek Działoszyński.

Prezes Szpitala Uniwersyteckiego informował na naszej antenie, jak wygląda codzienna praca oddziału zakaźnego, dodajmy jedynego w województwie.

W namiocie pod lecznicą, do tej pory, przebadano prawie 1,5 tysiąca pacjentów.

W szpitalu jest też przygotowany oddział zakaźny dziecięcy. Dotychczas u żadnego dziecka nie potwierdzono zakażenia koronawirusem.

Prezes lecznicy wyjaśniał też termin „ozdrowieńców”. Nie oznacza on osoby zdrowej.