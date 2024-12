– Nie miałem czasu na zastanawianie się – opowiada Adam Goliński, nowy prezes ZKŻ SSA o kulisach jego powrotu do struktur Falubazu. Przypomnijmy, że Goliński rządził klubem w latach 2018-2019.

Szansa na ponowne objęcie stanowiska pojawiła się po nagłym odejściu Wojciecha Domagały.

Kiedy już zrozumiałem, że ta propozycja jest na stole, to wróciły wspomnienia. Dobre i złe. Musiałem się przespać, żeby sobie ułożyć to w głowie. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, uważam że to dobra decyzja. Jestem gotowy poprowadzić Falubaz w następnych latach.