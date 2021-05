Polski Ład okiem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta był gościem Rozmowy na 96 FM.

W porannej audycji Radia Index pytany był o nowy program partii rządzącej. Maciej Noskowicz pytał, czy pomysły PiS-u nie są gruntem pod kolejne wybory parlamentarne?

Tutaj nie ma do tego podstaw, ale to jest doszukiwanie się drugiego dna. Jeżeli ktoś chce komuś pomóc, to musi mieć w tym jakiś interes. Wcale nie musi tak być. Sytuacja gospodarcza na tyle jest dobra, że pomoc jest możliwa. Następuje też możliwość większych programów socjalnych.