O powstaniu szpitala psychiatrycznego w Zielonej Górze mówi się od kilkunastu dni. Dlaczego jest to tak ważne? – Skala problemu jakim na ten moment jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w całym kraju jest ogromna – mówił w rozmowie na 96FM Andrzej Żywień dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Polska psychiatria utknęła w XX wieku. Szpital w Zaborze jest niedostosowany do potrzeb pracowników i pacjentów. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, tego w obecnej konfiguracji sal i korytarzy nie da się po prostu zapewnić.

Nasza placówka nie jest tylko placówką regionalną. Mamy pacjentów z całej Polski. Mamy piękną okolicę, ale potrzeby są dużo większe

Nowy budynek dostosowany do nowych standardów to inwestycja, która może pochłonąć ok. 45 mln złotych.

Raz na 50 lat mamy możliwość uzyskać środki na budowę takiego szpitala bez dokładania z budżetu miasta czy województwa

Gdzie miałby mieścić się specjalistyczny szpital? Wstępnie mówi się o terenie między ulicą Wazów a Stadionem na Wyspiańskiego. Dawniej mieściło się tam miasteczko ruchu drogowego.