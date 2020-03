– Nie chcę o tym myśleć, że jesteśmy zostawieni sami sobie, ale tak to w tej chwili wygląda – komentuje wsparcie rządu Elżbieta Polak. Marszałek województwa uważa, że nakłady na służbę zdrowia w regionie, które przekazało państwo są niewystarczające.

Lubuskie szpitale wystąpiły o wsparcie rządowe w kwocie prawie 330 mln zł. Otrzymały 5,5 mln zł. – To kropla w morzu potrzeb – mówi Elżbieta Polak.