– To był rok pod znakiem zmiany władzy w mieście – mówi o zakończonym, 2024 roku dr Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W kwietniu minie rok od zwycięstwa Marcina Pabierowskiego w wyborach prezydenckich w Zielonej Górze. Porażka Janusza Kubickiego to zdaniem naukowca naszej uczelni najważniejsze wydarzenie w lokalnej polityce w minionych dwunastu miesiącach.

To musiało odbić się szerokim echem. Było dużo napięcia, ale też zniknięcie prezydenta Kubickiego zaraz po porażce pokazało, że nie spodziewał się do końca tej porażki. Zwycięzca dziś musi mierzyć się z wieloma oczekiwaniami.

Pabierowski – zdaniem Pochyłego – w pierwszych miesiącach dał się poznać jako włodarz uważnie oglądający każdą złotówkę, czego dowodem liczne audyty w miejskich spółkach. Jakie wyzwania stają przed prezydentem Zielonej Góry w najbliższych miesiącach? Politolog UZ uważa, że ważne będzie poukładanie sytuacji związanej ze żłobkami i opłat za nie.

Z jednej strony mówi się, że Zielna Góra potrzebuje młodych ludzi, zachęca się młodych absolwentów uczelni do pozostania w mieście, a z drugiej te żłobki podrożały i to trochę się kłóci z wizerunkiem dobrego miasta do życia. Miasto musi zachęcać do tego, by tu być i żyć.