Nawalne deszcze często doprowadzają do podtopień ulicy Zamkowej. I to w miejscu, gdzie wykonano nie tak dawno kosztowną inwestycję związaną z kanalizacją deszczową. Przypomnijmy, prace dotyczyły również ulicy Batorego.

– Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu – mówił dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prezes spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, który był gościem Rozmowy na 96 FM.

Prezes ZWiK-u uważa, że prace związane z kanalizacją deszczową znacznie usprawniły odprowadzanie wód opadowych w mieście.

I to, co wtedy się pojawiło się w połowie lipca, to był krótki, ale bardzo intensywny opad. To jak z wodą w umywalce. Może tam woda lecieć z kranu cały dzień i będzie spływać, a jak wlejemy wiadro, to ta woda nie zostanie odebrana.