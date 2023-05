– Pracownicy powinni pamiętać o swoich prawach – mówił w Radiu Index Piotr Duda. Szef NSZZ „Solidarność” był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Rozmawialiśmy m.in. o sytuacji związku w kontekście zbliżających się wyborów, jak również o wyborach delegatów w Lubuskiem. – W tym regionie jest dużo do zrobienia w kontekście walki o prawa pracownicze – mówił Piotr Duda.

Negocjacje płacowe, szczególnie jeśli chodzi o obszar samorządu. Tu nie ma wielkiego przemysłu, ale jest wiele trudnych negocjacji. Małe firmy, rozdrobnione, to jest utrudnienie dla rozmów. Ważne, by docierać do ludzi i informować ich, że mają swoje prawa.