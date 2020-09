– Temat ucichł? I dobrze, bo teraz czas na pracę – mówi o rewitalizacji kąpieliska w Ochli Andrzej Bocheński. Radny Zielonej Razem był gościem Rozmowy na 96 FM.

W porannej audycji Radia Index Bocheński mówił, na jakim etapie obecnie jest inwestycja, na temat której wypowiadali się zielonogórzanie, wskazując w lipcu jedną z czterech koncepcji i atrakcje.

W tej chwili prace. Nikt tego nie zauważy i nie doceni, ale tam po drodze jest masa różnych pozwoleń, inne uzgodnienia wodno-prawne, co można, a czego nie można. To się w tej chwili po cichu dzieje, przed projektowaniem.

Bocheński podkreśla, że to ma być kompleks, który zaspokoi potrzeby przede wszystkim zielonogórzan i to do nich adresowane jest kąpielisko w nowym wydaniu. – Myślę, że nas jako miasta jeszcze nie stać, żeby zapraszać nad wodę – stwierdził radny Zielonej Razem. A skoro o finansach mowa, to Kaja Rostkowska dopytywała, czy na plany wystarczy pieniędzy. Przypomnijmy, na inwestycję zaplanowano 30 mln zł.

Przeznaczone są określone pieniądze. Jeżeli będzie różnica kilku milionów, to nie będzie to wielki problem, ale więcej nie ma. Musimy spojrzeć na budżet trochę inaczej. Dzisiaj, takie lekkie szacunki, to jest strata w budżecie miasta ok. 50 milionów złotych, ja liczę, że to może być więcej. W tym roku na Ochlę już nie ma pieniędzy, ale my to robimy na 2022, więc spokojnie. Zaczniemy w przyszłym roku i już powinny być wszystkie akceptacje, zgody na projekt i rozpoczęcie budowy. Tam są roboty pracochłonne, jeżeli chodzi o przestrzeń, natomiast wszystkie inne rzeczy raczej po prostu do nas przyjadą.

Więcej o tej inwestycji, ale nie tylko w całej Rozmowie na 96 FM. W programie także m.in. o Domu Kombatanta, ale i o sytuacji w sejmiku województwa.