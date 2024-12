Sporo, choć w wymiarze całego miasta to jest mniej więcej 2 trzecie, za co odpowiada Urząd Miasta. Jedna trzecia pozostaje jeszcze w gestii innych podmiotów, które wykonują podobne jak my usługi. W tym czasie z różnym natężeniem występują opady, zagrożenia gołoledzią i takich sytuacji, w których musimy rozpocząć nasze działania