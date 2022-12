Budżet miasta na przyszły rok przyjęty. Dziś powracamy do tematu i głosowania radnych. Jedynym, który wstrzymał się od głosu, był radny niezrzeszony Paweł Zalewski – nasz gość „Rozmowy na 96 FM”. Dlaczego?

Bo miasto zrezygnowało z budżetu obywatelskiego. Zdaniem Zalewskiego w budżecie jest dużo plusów, ale zadania opiewające na kwotę 6,5 milionów złotych w ramach budżetu obywatelskiego, powinny być realizowane.

W budżecie miasta są bardzo pozytywne inwestycje prorozwojowe, ale rzeczywiście budżet obywatelski jest bardzo ważną kwestią dla mieszkańców. To wpisało się w kulturę miejską, do tego stopnia, że został wpisany do ustawy o samorządzie gminnym jako obowiązkowa konsultacja.