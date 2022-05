W jaki sposób poprawić estetykę na starówce? Co zrobić, aby była ona ładniejsza? O tym dziś rozmawialiśmy z radnym niezrzeszonym Pawłem Zalewskim.

Gość „Rozmowy na 96 FM” pytany był przez nas o miejską estetykę w kontekście Parku Kulturowego. Miasto podjęło uchwałę o przystąpieniu do tego parku. Uczestnictwo w nim polega na ochronie zabytków w Zielonej Górze.

Radnego zapytaliśmy również o to, kto miałby odpowiadać za taki park i co można zrobić w kontekście przedsiębiorców i banerów reklamowych, które mogą szpecić wizerunek miasta

Została podjęta uchwała o przystąpieniu do tego parku. Będą przeprowadzone konsultacje społeczne, które będą warunkować to, co w tej uchwale zostanie zapisane. Żeby wyjść do tych przedsiębiorców, myślę, że będzie konieczny pewien kompromis, Dużo miast do tego przystąpiło około 40, a niedługo i 50.