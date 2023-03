Nowy klub szykuje się do wejścia do rady miasta Zielona Góra. Chodzi o PSL – Zielona 2050, o którym to w czwartek na antenie Radia Index wspomniał już choćby Arkadiusz Dąbrowski z ramienia lubuskiego Polskiego Stronnictwa Lubuskiego. Postanowiliśmy sprawdzić co na temat nowego klubu uda nam się dowiedzieć od innego potencjalnego członka tej formacji, czyli od Pawła Wysockiego.

Radny – póki co – klubu “Zielona razem” chwali pomysł stworzenia nowego klubu. Choćby ze względu na walkę o środki unijne, przyznawane przez urząd marszałkowski.

Wiemy, że mamy konflikt pomiędzy urzędem marszałkowskim, a miasta lub wojewódzkim. Wiemy też jaka tam rządzi koalicja. Politycznie może być ciężko naszemu miastu zdobyć dofinansowania unijne. Myślę, że ten klub będzie fajnym połączeniem i szansą na negocjacje z nieco innego punktu.

Jak zapewnia Wysocki – obecnie trwają rozmowy nad wspólnym programem.