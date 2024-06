– Winobranie się odbędzie. Informujemy tylko rzetelnie mieszkańców o braku zabezpieczonych środków w budżecie – mówi Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry o obchodach dni miasta.

W czwartek gruchnęła wieść o braku pieniędzy na wrześniowe święto Zielonej Góry. Paweł Tonder uspokajał w Rozmowie na 96 FM, impreza odbędzie się zgodnie z planem.

Informacja, która została przekazana jest informacją rzetelną i wynika z tego, co jest w budżecie i jak on został zaplanowany. Przekazano to opinii publicznej, ale spokojnie Winobranie nie jest zagrożone. Te pieniądze znajdziemy, tak jak znajdujemy i łatamy problemy, które są. Poradzimy sobie z tym problemem. Chcemy tylko, jak zapowiedział prezydent Pabierowski, rzetelnie i uczciwie informować o finansach miasta.