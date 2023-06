Kiedy powstanie nowy parking na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze? Takie są plany lecznicy, o których już mówiliśmy na naszej antenie, i które niebawem mają wejść w życie.

Dziś o tej bardzo ważnej inwestycji, z punktu widzenia przede wszystkim pacjentów i osób dojeżdżających do tej placówki, rozmawialiśmy z Pawłem Urbańskim.

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Szpitala Uniwersyteckiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Co w tej chwili się dzieje w tej sprawie?

Kaja Rostkowska dopytała naszego gościa, gdzie dokładnie ma powstać nowy parking. Dodajmy od razu, że ma się pojawić około 400 miejsc parkingowych.

Pierwsze założenie to wykorzystania w części tych powierzchni dotychczasowych czyli parking w pobliżu oddziału okulistyki czy parking w pobliżu budynku administracyjnego. Do tego nowy parking w miejscu działki, która należy do “Medyka”.