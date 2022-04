– Chcemy odciążyć centrum miasta z samochodów – tak budowę parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni tłumaczy Filip Gryko. Radny Zielonej Razem był gościem Rozmowy na 96 FM.

W programie wspólnie z radnym miejskim zajrzeliśmy na budowę. Prace nad parkingiem trwają.

Główne prace polegają teraz na laniu betonu, ponieważ powstaje teraz konstrukcja tego parkingu. Można to zobaczyć. Widać, jak mury pną się do góry. Obiekt budowany jest głównie z żelbetu, na końcu dopiero powstanie element zabudowy elewacji. I najważniejsza rzecz, teren zabawowo-rekreacyjny, który powstanie na dachu. To coś, czego nie ma nigdzie indziej w Polsce.