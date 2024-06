40 dni miastem rządzi prezydent Marcin Pabierowski. Mniej więcej tyle czasu w opozycji jest też klub Zielona Razem. Radni związani z poprzednim prezydentem Januszem Kubickim mówią, że przyglądają się nowej władzy.

Robią to z optymizmem, co potwierdził w Rozmowie na 96 FM Paweł Wysocki, przedstawiciel Zielonej Razem w ratuszu.

My tak naprawdę się przypatrujemy temu, co się dzieje. Pozytywnie patrzymy na przyszłość miasta. Stwierdziliśmy, że chcemy współpracować. Nie należymy do obozu krytykantów, którzy robią co tydzień konferencję i “trzaskają” każdą decyzję. Na razie ta współpraca jest, prezydent z nami rozmawia.