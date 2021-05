– Na dniach poznamy pierwsze koncepcje – mówił o remoncie schroniska przy ul. Szwajcarskiej Paweł Wysocki, radny Zielonej Razem w Rozmowie na 96 FM.

Przypomnijmy, schronisko nie będzie przeniesione w inne miejsce i budowane od nowa, a pozostanie przy ul. Szwajcarskiej i zostanie poddane remontowi. Skąd taka decyzja i jakie argumenty przemawiają za tą koncepcją? O tym w Radiu Index mówił Wysocki.

Na pewno pawilonami dla psów będą murowane, ocieplane normalne budynki. Dziewczyny z OTOZ Animals, naszego schroniska w Zielonej Górze były w Gdyni. Tam jest zrewitalizowane schronisko, podobny obszar jak nasz. My chcemy jeszcze nasz teren powiększyć o las komunalny i zrobić wybieg dla psów. Obecny jest na prywatnej działce.

Radny Zielonej Razem podkreślił, że inwestycja będzie prowadzona etapowo.

Chcemy, żeby projekt całości był gotowy do końca roku i będziemy dzielić to na etapy. Najpierw zajmiemy się budynkiem dla piesków, a później pomyślimy o części administracyjnej i szpitaliku. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wysłał swoich pracowników, żeby ogarnęli ten szpitalik, żeby jeszcze kilka miesięcy mógł funkcjonować. Docelowo chcemy, żeby to było miejsce na europejskim poziomie.