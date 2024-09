– Mogło być jeszcze lepiej, ale przed igrzyskami nawet jeden medal brązowy brałbym w ciemno – mówił Piotr Grudzień w Rozmowie na 96 FM, złoty i brązowy medalista igrzysk paralimpijskich w tenisie stołowym.

Zawodnik Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Zielona Góra sięgnął po złoto w grze deblowej z Patrykiem Chojnowskim i po brąz w mikście z Karoliną Pęk.

Można było jeszcze więcej, na pewno, z racji tego, że startowałem w trzech konkurencjach. Gdyby ktoś mi mówił przed igrzyskami, że zdobędę jeden medal, chociaż brązowy, to na pewno brałbym go w ciemno. Mam dwa medale, według mnie to olbrzymi sukces. Złota nie zdobywa się codziennie. Słuchać Mazurka Dąbrowskiego w Paryżu to ogromne wyróżnienie.