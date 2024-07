– Ustępuję z szacunku do wyniku wyborów, z szacunku do mieszkańców i do nowych pracowników administracji – usłyszeliśmy od ustępującego prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wiele mówiło się w ostatnich tygodniach o odejściu Krzysztofa Sikory z jednej z najważniejszych dla miasta spółek. Mamy wreszcie głos samego zainteresowanego.

Przypomnijmy Sikora pełni funkcję prezesa do końca lipca. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Zapytaliśmy czy wykonał ten ruch licząc się ze zwolnieniem przez nową władzę?

1. sierpnia zostanie ogłoszone nazwisko nowego prezesa. na ten moment funkcję pełni prokurent spółki. Będziemy informować jak tylko ta ważna dla miasta decyzja zostanie podjęta. A cała rozmowa na 96fm z Krzysztofem Sikorą do zobaczenia na naszym portalu wzielonej.pl